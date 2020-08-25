Arcade Hunter: Sword, Gun, and Magic oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Milyonlarca Arcade Avcısı ile güçlerinizi birleştirin ve aksiyon dolu bir macerada, iğrenç canavarlarla ve şeytanlarla savaşın. Çok çeşitli güçlü silahlarla büyük canavar sürülerini avlamak için becerilerinizi geliştirmelisiniz. Altın için mi yoksa iyilik için mi savaşacaksınız?

Ödül kazanmak ve insanlığın en büyük hazinesini keşfetmek için binlerce zindandan geçin. Her zindanda farklı ve korkunç canavarlara karşı savaş. Kaosun fantastik dünyasında, kılıç, silah ve sihrin mükemmel kombinasyonuna sahip harika bir oyun.

Farklı kahramanların kilidini açarak macerayı ikiye katla. Silahların en iyisini seçip daha sonra da doğru ateş stilini seçmen gerekiyor. Sınırsız strateji barındıran sıradışı bir oyun. Sen de bu maceranın içinde olmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirebilirsin.

Uygulama içi satın alma vardır.