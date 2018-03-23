Art Of War 3 ile PC oyuncularını saatlerce ekran başına kilitleyen gerçek zamanlı strateji oyunu Command & Conquer mobile taşınmış. Gear Games tarafından geliştirilen gerçek zamanlı savaş stratejisi oyununda General olarak bulunuyoruz. İki taraf arasında süren savaşı durdurmak için uğraş veriyoruz.

Oyuncuyu saatlerce ekrana kilitleyen gerçek zamanlı mücadeleye dayalı askeri strateji oyunlarından biri Art Of War 3. Birimleri dilediğimizce kontrol edebildiğimiz, sadece kara değil; hava ve deniz saldırısında da bulunabildiğimiz, stratejik düşünmenin önem kazandığı eşsiz bir mobil oyun. Atmosferiyle seneler öncesinin PC oyunu Command & Conquer’a benzeyen yapımda konfederasyon ve isyancılar olmak üzere iki taraf yer alıyor. Konfederasyon tarafı dünyayı korumak için mücadele verirken, isyancı taraf dünya egemenlik sistemini yok etmeye çalışıyor. Tarafımızı seçip uzun sürecek bir sefere çıkıyoruz.

Art Of War 3 Özellikleri: