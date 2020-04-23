iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Arzum Online Alışveriş uygulaması ile alışverişlerinizi oturduğunuz yerden yapabilirsiniz.

Evinizde Arzum marka ürünleri tercih ediyorsanız, tüm ürünleri tek bir platform üzerinden görebileceğiniz ve satın alabileceğiniz Arzum Online Alışveriş uygulamasını kullanabilirsiniz. Çay ve kahve makineleri, kişisel bakım aletleri, elektrik süpürgesi, saç kurutma makinesi, mutfak aletleri ve daha birçok kategoride sunulan binlerce ürünü inceleyebileceğiniz Arzum Online Alışveriş uygulamasında, Facebook ve Google hesabınızı kullanarak giriş yapabiliyorsunuz.

Beğendiğiniz ürünlerin teknik özelliklerini ve fotoğraflarını inceleyebileceğiniz Arzum Online Alışveriş uygulamasında, ürünleri tek dokunuşla sepetinize ekleyebiliyor ve güvenli bir şekilde ödemesini gerçekleştirebiliyorsunuz. Sipariş takibini de kolayca yapabileceğiniz Arzum Online Alışveriş uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir, indirim ve kampanyalardan faydalanarak alışveriş yapabilirsiniz.