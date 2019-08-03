Astral Chronicles

Bu, kadere meydan okuyabilen milyonlarca kahraman için seçildiğiniz fantazi macera oyununda mücadelenin ve gizemin başarısı sende yatıyor. Kader çarkını tersine çevirmek için son umut olacak mısın?

Bir yandan diğerine sorunsuz bir şekilde geçiş yaparken açık dünyayı keşfedin, bu yandan kayan maceranın içindeki merak uyandırıcı alanı keşfedin. Gizemli ödüllendirici arayışlara atılın ve destansı bir ganimet kazanın. Kendinize iyi bakın, yolculuğunuzdaki masum görünümlü karakterlere aldanmayın.

50 efsanevi kahramanlar benzersiz çağrıların ve hikayelerin peşindesiniz. Bu kahramanları topla ve güçlü kahraman kombinasyonlarını bir araya getirerek çok yönlü bir takım kur! Warrior, Guardian, Ranger, Sorcerer ve Chanter'den 5 farklı ve son derece özelleştirilebilir sınıf arasından seçim yap. İstediğiniz zaman yeni bir sanatçısını oluşturmak istediğinizde diğer sınıflara geçin ve taktiksel oyunla savaşın gelgitlerini çevirin.