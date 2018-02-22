Athletics 2: Winter Sports, kış sporlarına ilgi duyuyorsanız, izlemek kadar oynamaktan da keyif alıyorsanız hoşunuza gidecek bir mobil oyun. iPhone / iPad cihazınıza ücretsiz indirip ister tek başınıza ister arkadaşınızla birlikte keyifle oynayacağınız spor oyununda kış sporlarının neredeyse tümü mevcut. Snowboard, kayakla atlama, buz hokeyi, biatlon, kızak, skeleton, süper büyük slalom (Super G) dahil 34 kış sporu yer alıyor.

Görsel açıdan “Biraz daha iyi olabilirdi” dedirten kış sporları oyununda 34 etkinlik ve 8 müsabaka sizi bekliyor. Amerika’dan Avustralya’ya 16 ülkenin sporcusuna karşı mücadele ediyorsunuz. Tüm dallarda ülkenizi sadece siz temsil ettiğinizden işiniz zor. Ülkenize altın madalyayı kazandırmak için reflekslerinizi konuşturmanın yanı sıra akıllı bir strateji izlemelisiniz.

Athletics 2: Winter Sports Özellikleri: