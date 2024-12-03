EA SPORTS FC 25 Açılmıyor, Çözümü Nedir?

EA SPORTS FC 25 açılmıyor mu? Neyse ki popüler futbol oyununun çalışmamasına yol açan sorunun düzelmesini sağlayabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Peki, Alışkanlıktan dolayı FIFA 25 olarak da bahsedilen yeni futbol oyunu çalışmıyor ise neler yapılmalı?

Bu rehberde EA SPORTS FC 25'e giremiyorum, çözüm yolları neler sorusunu yanıtlayacağız. Eğer siz de böyle bir problem ile karşılaştıysanız rehberimizde yer alan yöntemlere başvurabilirsiniz.

EA SPORTS FC 25 Açılmıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Bilgisayarı kapatıp açın.

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulayın.

Virüs taraması yapın.

Antivirüsü geçici olarak kapatın.

Güvenlik Duvarı'nda EA SPORTS FC 25'e izin verin.

EA uygulamasını onarın.

Sürücüleri güncelleyin.

Windows'u güncelleyin.

Oyunu silip yeniden yükleyin.

En popüler futbol oyunlarından biri olan EA SPORTS FC 25 çalışmıyor ise uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

EA SPORTS FC 25 çalışmama sorunu için ilk olarak bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Alt tuşuna basılı tutarak F4 tuşuna basın. Açılan pencereden kapat seçeneğini seçin. İsterseniz Başlat menüsü üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu adımlar Windows 10 ve Windows 11'de aynıdır.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

EA SPORTS FC 25'i yönetici olarak çalıştırmak için oyunun simgesine sağ tıklayın. Açılan pencere üzerinden "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Eğer oyunu her çalıştırdığınızda yönetici olarak çalışmasını istiyorsanız oyunun simgesine sağ tıklayıp "Özellikler" menüsüne girin. Uyumluluk sekmesinden "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

Oyunun simgesine sağ tıklayın.

"Özellikler" menüsünü görüntüleyin.

"Uyumluluk" sekmesine girin.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğine basın.

Windows sürümlerinden birini seçin.

İşlemi onaylayın.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Görev Yöneticisi üzerinden arka planda çalışan gereksiz programları kapatmayı deneyin. Bunun için Ctrl, Shift ve Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Ardından gereksiz programların üzerine tıklayıp "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Oyun Dosyalarının Bütünlüğünü Doğrulayın

Steam'i açın.

Oturum açık değilse hesabınıza giriş yapın.

Kütüphane bölümünden EA Sports FC 25'e sağ tıklayın.

"Özellikler" seçeneğini seçin.

"Yerel Dosyalar" sekmesini görüntüleyin.

"Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" butonuna basın.

Virüs Taraması Yapın

Kötü amaçlı yazılımlar, oyunların ve programların düzgün çalışmamasına yol açabilir. Bu nedenle antivirüs programı aracılığıyla virüs taraması yapın. Böylece sistemde zararlı yazılım olup olmadığını öğrenebilir, eğer varsa temizleyebilirsiniz.

Antivirüsü Geçici Olarak Kapatın

Sorun devam ediyorsa antivirüs programını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin çünkü antivirüs oyunun çalışmasını engelliyor olabilir. Bunu yaptıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Güvenlik Duvarı'nda EA SPORTS FC 25'e İzin Verin

Windows + S tuşları ile aramayı açın.

"Denetim Masası" yazıp Enter tuşuna basın.

"Sistem ve Güvenlik" bölümüne girin.

Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı seçin.

Sol bölümden "Bir uygulamanın veya özelliğin Windows Defender Güvenlik Duvarını geçmesine izin ver" seçeneğine tıklayın.

Oyunu bulun.

"Özel" ve "Ortak" seçeneklerini işaretleyin.

EA Uygulamasını Onarın

Görev çubuğundaki arama özelliğini kullanarak Denetim Masası'nı açın. "Programlar" kategorisinde yer alan "Programlar ve Özellikler" bölümüne girin. Listeden EA uygulamasını bulun ve onarın.

Sürücüleri Güncelleyin

Görev çubuğundaki arama özelliğini kullanarak Aygıt Yöneticisi'ni açın ve listeden güncel olmayan sürücülere sağ tıklayın. "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğine seçip ekrandaki talimatları uygulayın.

Ekran kartının sürücüsünü güncellemek için AMD, Intel ya da NVIDIA'nın resmî web sitesini ziyaret edip bilgisayardaki ekran kartı modeline uygun sürücüyü bulun. Sürücüyü indirip yükleyin. Eğer bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Böylece güncel olmayan sürücüleri hızlı ve pratik şekilde güncelleyebilirsiniz.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini görüntüleyin. "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın ve ardından "Güncelleştirmeleri Denetle" seçeneğine basın.

Oyunu Silip Yeniden Yükleyin

Steam, Epic Games veya EA uygulamasında EA SPORTS FC 25 açılmama sorunu için oyunu silip tekrar yüklemeyi deneyin. Program kaldırma aracı kullanarak oyunu kapsamlı şekilde silebilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra oyunu yeniden indirip yükleyin.

Bu rehberde EA SPORTS FC 25 açılmıyor ise uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Bu sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.