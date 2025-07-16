EA SPORTS FC 25 Oyundan Atıyor, Çözümü Nedir?

EA SPORTS FC 25 oyundan atıyor ise bunun birden fazla nedeni olabilir. Örneğin sürücüler güncel değilse böyle bir problem ile karşı karşıya kalınabilir. Öte yandan bu hata, Güvenlik Duvarı'ndan da kaynaklanabilir.

Neyse ki EA SPORTS FC 25 oyundan atma sorunu için uygulanabilecek birden fazla yöntem bulunuyor. Eğer sizin bilgisayarınızda da böyle bir sorun ortaya çıktıysa rehberimizde yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz.

EA SPORTS FC 25 Oyundan Atıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Bilgisayarı kapatıp açın.

EA SPORTS FC 25'i yönetici olarak çalıştırın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Güvenlik Duvarı'nda EA SPORTS FC 25'e izin verin.

EA SPORTS FC 25'in dosya bütünlüğünü doğrulayın.

Sürücüleri güncelleyin.

Windows işletim sistemini güncelleyin.

Oyunu silip tekrar yükleyin.

En iyi futbol oyunları arasında yer alan EA SPORTS FC 25 aniden kapanıyor ise başvurulabilecek yöntemleri sıraladık. Bu yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

EA SPORTS FC 25'te çökme sorunu ile karşılaştıysanız öncelikle bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işlemi her ne kadar basit gibi görünse de bazı yazılımsal sorunların düzelmesini sağlayabilir. Bu işlemin ardından oyuna girin ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

EA SPORTS FC 25'i Yönetici Olarak Çalıştırın

EA SPORTS FC 25'i yönetici olarak çalıştırmak için oyunun simgesine sağ tıklayın. Açılan pencere üzerinden "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Eğer oyunu her çalıştırdığınızda yönetici olarak çalışmasını istiyorsanız oyunun simgesine sağ tıklayıp "Özellikler" menüsüne girin. Uyumluluk sekmesinden "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

Oyunun simgesine sağ tıklayın.

"Özellikler" menüsünü görüntüleyin.

"Uyumluluk" sekmesine girin.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğine basın.

Windows sürümlerinden birini seçin.

İşlemi onaylayın.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Görev Yöneticisi üzerinden arka planda çalışan gereksiz programları kapatmayı deneyin. Bunun için Ctrl, Shift ve Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Ardından gereksiz programların üzerine tıklayıp "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Güvenlik Duvarı'nda EA SPORTS FC 25'e İzin Verin

Windows + S tuşları ile aramayı açın.

"Denetim Masası" yazıp Enter tuşuna basın.

"Sistem ve Güvenlik" bölümüne girin.

Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı seçin.

Sol bölümden "Bir uygulamanın veya özelliğin Windows Defender Güvenlik Duvarını geçmesine izin ver" seçeneğine tıklayın.

Oyunu bulun.

"Özel" ve "Ortak" seçeneklerini işaretleyin.

EA SPORTS FC 25'in Dosya Bütünlüğünü Doğrulayın

Steam'i açın.

Oturum açık değilse hesabınıza giriş yapın.

Kütüphane bölümünden EA Sports FC 25'e sağ tıklayın.

"Özellikler" seçeneğini seçin.

"Yerel Dosyalar" sekmesini görüntüleyin.

"Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" butonuna basın.

Sürücüleri Güncelleyin

Görev çubuğunda yer alan arama özelliğini kullanarak Aygıt Yöneticisi'ni açın ve listeden güncel olmayan sürücülere sağ tıklayın. "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğine seçip ekrandaki talimatları uygulayın.

Ekran kartının sürücüsünü güncellemek için AMD, Intel ya da NVIDIA'nın resmî web sitesini açın ve ekran kartınıza uygun sürücüyü bulun. Sürücüyü indirip yükleyin. Eğer bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu programlar, güncel olmayan sürücüleri tesipt edip otomatik günceller.

Windows İşletim Sistemini Güncelleyin

EA SPORTS FC 25 aniden kapanıyor ise işletim sistemini güncellemeyi deneyin. Windows + I kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini görüntüleyin. "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın ve ardından "Güncelleştirmeleri Denetle" seçeneğine basın.

Oyunu Silip Tekrar Yükleyin

EA SPORTS FC 25 oyundan atma sorunu devam ediyorsa oyunu silip tekrar yüklemeyi deneyin. Program kaldırma aracı kullanarak oyunu kapsamlı şekilde silebilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra oyunu yeniden indirip yükleyin.