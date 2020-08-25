Attack the Block: Shoot'em Up oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Saldırıya hazır mısın? Üzerine doğru gelen sayılı düşmanlarını yenebilmen için onlara ateş etmen gerekir. Onları vurmayı başardıkça senin puanın artacaktır. Bu sayede daha çok güçleneceksin. Önüne gelen her şeyi yok et.

Her yaş grubuna hitap eden ve oldukça eğlendiren bir savaş oyunudur. Üstelik grafikleri ve atmosferi ile de oyunseverlerin dikkatini çekmektedir. Oyunun oynanış şekli ise oldukça basit. Ekranda sağa sola kaydırarak silahınızı yönlendirebilirsiniz. Silah seçimini sen dilediğin gibi yapabilirsin.

En iyi skoru yapan arkadaşlarına meydan oku ve onlardan daha başarılı ol. Bu sayede kendini herkese kanıtlamış olursun. Sen de bu keyifli oyunu oynamak istiyorsan ücretsiz olarak indirebilirsin.