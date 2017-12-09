Baahubali: The Game, uzun soluklu bir deneyim arayan oyunseverlerin hoşuna gidecek bir strateji oyunu. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden oynayabileceğiniz oyunda, Mahishmati'de en güçlü Senapati olmak için diğer oyuncularla savaşacak ve en güçlü orduya sahip olmaya çalışacaksınız. Piyasada çok fazla örneğini gördüğümüz Baahubali: The Game'e dilerseniz biraz daha yakından bakalım.

Baahubali: The Game oyununa ilk giriş yaptığınızda nasıl bir oyunla karşılaştığınızı hemen anlıyorsunuz. Çünkü pazarda buna benzer onlarca başarılı yapım var. Ben bu incelemede nelerin farklı olduğundan bahsedeceğim.

Birincisi bu yapım bir Hint filmi olan Baahubali'den esinlenerek geliştirilmiş. Dolayısıyla kahramanlarımız arasında filmde gördüğümüz BAAHUBALI, KATTAPPA, BHALLALADEVA ve DEVASENA gibi kahramanlar var. İkincisi ise oyunun temelini oluşturan yapılarda Hint kültüründen öğeler görebiliyorsunuz.

Diğer özelliklerin neredeyse hep aynı olduğunu söylemem gerekiyor. Mesela arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz, ittifaklar kurabiliyorsunuz, dünyadaki diğer oyuncularla PvP yapabiliyorsunuz, savunma stratejileri geliştirebiliyor ve ordunuzu yenilmez hale getirebiliyorsunuz.