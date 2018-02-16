Background Music for Video uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan videolara arka plan müziği ekle yebilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınızda işinize yarayacağını düşündüğüm bir video düzenleme uygulaması olan Background Music for Video, çektiğiniz videolara arka plan müzikleri eklemenize olanak sağlıyor. Bu tür işlemleri genel olarak bilgisayardaki uygulamalardan çözebiliyorduk, ancak bu uygulama sayesinde sevdiğiniz şarkıları videolarınıza arka plan müziği olarak ekleyebilmeniz kolaylaşıyor. iTunes şarkılarınızı kolay bir şekilde videolara ekleyebileceğiniz uygulamanın arayüzünün de çok basit olduğunu söyleyebilirim.

Öncelikle telefonunuzda bulunan videoyu seçiyorsunuz ve ardından iTunes’taki müziğinizin seçimini yapıyorsunuz. Seçtiğiniz şarkının başlama süresini belirledikten sonra video ve müzik arasındaki kesme-birleştirme işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz videoları Instagram, Facebook vb. platformlarda paylaşabileceğiniz Background Music for Video uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.