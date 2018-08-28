Badland Brawl, ödüllü mobil bulmaca platform oyunu BADLAND’in yenisi ancak tamamen farklı oynanış dinamiklerine sahip. Bulmacaları çözüp platformları aştığınız bir macera oyunu yerine nişancılık ve stratejik düşünme yeteneğinizi göstereceğiniz fizik tabanlı bir oyun. Grafikleriyle göz dolduran oyunu kesinlikle oynamalısınız.

iOS tarafında da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren yeni Badland oyununda BADLAND evreninden tanıdığımız karakterlerin yanı sıra yepyeni klon karakterler yer alıyor. Geliştirilebilir bu karakterlerden takımınızı kurup ikili savaşlara giriyorsunuz. Karakter ve silahlarınızı savaş alanına fırlatarak (Angry Birds tarzı) düşman kulelerine yönlendiriyor, kuleyi yerle bir etmeye çalışıyorsunuz. Her karakter ve silah belli bir sürenin ardından açılıyor. Diğer bir deyişle hem silahlarınızı hem de karakterleri eş zamanlı olarak düşman kulesine yönlendiremiyorsunuz. Süre sonunda en fazla hasarı veren taraf kuleyi yıkamamış dahi olsa oyunun kazananı oluyor. Savaş sonlarında çıkan yumurtalar önemli; bunlarla yeni klon karakterler alıyor, mevcut karakterlerinizi geliştiriyorsunuz. Bu arada kabile kurup klonlarınızı paylaşma, kendi dövüş topluluğunuzu oluşturma şansına sahipsiniz ve ister kabile üyelerine isterseniz de arkadaşlarınıza düellolarda meydan okuyabiliyorsunuz.