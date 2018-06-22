Ballz Break, yılların eskitemediği arcade oyunu Atari Breakout’a benzer oynanış sunuyor. Ketchapp imzasını taşıyan oyunda topla onlarca bloğu kırmak için ter döküyoruz. Durmadan gelen ve aşağı düşerek oyun alanını daraltan blokları kırmak için reflekslerinizi konuşturmalısınız.

Atari Breakout oyununu hatırlayanların nostalji yaşayacağı yapımlardan biri Ballz Break. Tek parmakla rahat oynanış sunan arcade oyunda amaç; beyaz topla olabildiğince fazla sayıda blok kırmak. Çubuğu sağa sola sürükleyerek topu bloklara fırlatıyor, seriye bağlayarak oyun alanını temiz tutmaya çalışıyorsunuz. Blokların sabit olmaması oyunun tek zor yanı. Bloklar arasında gözünüze çarpacak beyaz simgeler topu ve çubuğu büyütme, top sayısını artırma gibi etkili güçlendiricileri temsil ediyor.

Ballz Break Özellikleri: