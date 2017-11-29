Banabak, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz üniversite öğrencilerine özel bir fırsat/alışveriş uygulaması olarak dikkatimizi çekiyor. Yepyeni bir fırsat platformu olarak hizmet sunan Banabak ile binlerce farklı hediyenin sahibi olabiliyorsunuz.

Öğrenci olduğunu kanıtlayanlara hizmet eden Banabak, cazip indirimleri ve harika fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Uygulamada Baks'lar kazandıkça markaların indirimlerinden yararlanıyor ve gününüzü gün ediyorsunuz. Sosyal bir alışveriş uygulaması olarak da tanımlayabileceğim uygulamada Baks kazanmak için farklı aktiviteler yapabiliyorsunuz. Mesela alışveriş fişlerinizi çekerek daha fazla Baks kazanabileceğiniz gibi arkadaşlarınızı davet ettiğinizde de Baks kazanabiliyorsunuz. Periyodik olarak düzenlenen anketlere katılım sağlayabileceğiniz uygulamada Baks'larınızı yeni fırsatlarda kullanabiliyorsunuz. Ayrıca BanabakKart ile de Baks'larınızı nakite çevirebiliyorsunuz. Çekilişlerin de düzenlendiği uygulamada birbirinden güzel hediyelerin sahibi olabiliyorsunuz. Eğer öğrenciyseniz ve alışverişi seviyorsanız Banabak sizleri bekliyor.

Banabak uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.