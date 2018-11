Bang The Blocks, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekyior. Zorlu seviyeleri ve eşsiz atmosferiyle ön plana çıkan oyunda reflekslerinizi iyi kullanmanız gerekiyor. Blokları yok etmeniz gereken oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Uygun zamanı beklemeniz gereken oyunda yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Oyunda bloklardan kaçarak onları patlatmaya çalışıyorsunuz. Puan kazanmak için bombaları kullanarak blokları patlatmalı ve seviyeleri geçmelisiniz.

Basit bir oynanışa sahip olan Bang The Blocks mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Renkli grafikleri ve farklı kurgusuyla da dikkat çeken Bang The Blocks, sizleri bekliyor. Farklı topları da kullanabileceğiniz oyunda renkli bir atmosfer yer alıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Bang The Blocks'u sakın kaçırmayın.

Bang The Blocks oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.