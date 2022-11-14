Evren ve Büyük Patlamayı Dinlemek

Evren yani evimiz o kadar ilgi çekicidir ki birçok insanın kafa yormasına sebep olmuştur. Hattâ uzay görevlerinde ölümler bile gerçekleşmiştir. Bu ölümlerden kimi hayvanlar kimi insanlar etkilenmiştir. Evrenimiz halen büyümeye devam ediyor. Biz evrenin büyüklüğünü tahmin edemez isekte yaklaşık olarak yaşını bile biliyoruz. Peki evren hakkında ne biliyoruz? Gelin, birlikte bakalım.

Evren Hakkında Neler Biliyoruz?

Yaklaşık 13.8 milyar önce varolan evren, ondan önce hiçbir nesnenin olmadığı bilinmektedir. Birçok uzay gözlemcisinin kafa patlattığı evren Bing Bang ile yani büyük patlama ile meydana gelmiştir. Büyük patlamadan önce hiçbir şeyin olmadığı bilinmektedir.

Bizler aslında hepimiz birer yıldız tozuyuz. Yani büyük patlamanın birer sonucuyuz. 13.8 milyar yıl önce meydana gelen evrenimiz sürekli olarak genişlemeye yani büyük patlamanın devam etmesine yol açıyor. Peki büyük patlamadan önce ne vardı?

Büyük Patlamadan Önce Bir Şey Var mıydı?

İnsanların kafa patlattıkları sorular arasından en çok konuşulanlardan biri de büyük patlamadan önce bir şeyin olma zorunluluğudur. Ancak büyük patlamadan önce bir şeyin olma zorunluluğu gerçekten bulunması gerekiyor mu? Bunu düşünmek gerekir.

Örneğin: Güney Kutup noktasının güneyinde ne olabilir? Zaten güney olduğu için güney denilmiyor mu? Bu nedenle büyük patlamadan önce bir şeyin olması gerekir mi, zaten büyük patlama mutlak sınır değil midir? Gibi birçok soruyu doğurmaktadır.

Büyük Patlamaya Ait İzleri Dinleyebileceğinizi Biliyor muydunuz?

Bing Bang öyle karmaşık bir şeydir ki birçok bilim insanının evreni keşfetmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak büyük patlamayı dinleyebileceğimizi veya görebileceğimizi birçok kişi bilmemektedir Peki bu nasıl oluyor, Bizler nasıl büyük patlamayı duyabilir veya görebiliriz?

Aslında günümüzde artık çok fazla bulunmasa da radyolarda kanal geçişlerinde bir cızırtı sesi gelmektedir. İşte bu ses büyük patlamanın sesidir yani bizler büyük patlamaya ait izleri duymaktayız.

Ayrıca televizyonlardaki karıncalı ekranlarda da kanal geçişlerinde büyük patlamanın izleri barınmaktadır. Yani bizler büyük patlamanın var olduğunu görebiliyor, duyabiliyor ve keşfedebiliriz. Hatta bilimin bize verdiği bu nimetlerden yararlanarak birçok şeyi keşfedebiliriz.

Bu içeriğimizde evren ve hakkındaki birçok soruya cevap vermeye çalıştık. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Bir başkasının idrarını içtiğinizi biliyor muydunuz?