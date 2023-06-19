Bang & Olufsen Beoplay Ex TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık Özellikleri ve Fiyatı

Bang & Olufsen Beaplay Ex TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık; her kulak tipine uygun olacak şekilde tasarlanıyor. Ses kalitesiyle dikkat çeken kulaklığın konforlu bir kullanımı mevcut. Resmi disribütör Bircom tarafından 3 yıl garantili olan ürün, aktif gürültüyü önlüyor. Teknoloji harikası olarak nitelendirebileceğimiz kulaklığın özellikleri hakkında bir rehber hazırladık.

Bang & Olufsen Beaplay Ex TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık Özellikleri

Bang & Olufsen Beaplay Ex TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık özellikleri arasında en dikkat çeken nokta konforlu tasarıma sahip olmasıdır. Kullanıcının hem yaşam tarzına hem de kulağına uyumlu olarak geliştirilmiştir.

Bu kulaklık; yürürken, koşarken, zıplarken kısacası aktivite yaparken çok rahat kullanılabiliyor. Kulağa tam oturarak aynı hizada kaldığı için dengeli bir kullanım sağlıyor. Kulaklık çıkarıldıktan sonra da otomatik müziği durduran ve takıldığında da oynatma devam eden sensörler bulunuyor. Bu sensörler, kullanıcıya konforlu bir deneyim sunuyor.

Kulak içi bluetooth kulaklığın kendi küçük olmasına rağmen ses çıkışı oldukça büyüktür. Dolgun pas, kompakt form özelliği sayesinde boyutundan çok yüksek performans sergiliyor. Aynı zamanda su geçirmez özelliğiyle de kullanıcılardan tam not alıyor.

Örneğin; yağmura yakalandığınızda kesinlikle etkilenmez. Çünkü yüksek koruma sertifikası olan IP57 Sertifikası'na sahiptir. 30 dakika bir metre kadar suyun içinde kalabilir. Suyun yanı sıra kum ve toza karşı da çok dayanıklıdır.

Bang & Olufsen Beaplay Ex TWS kullanıcılarına alüminyum şarj kutusuyla sunuluyor. Kutunun içinden dışarı çıkarıp hemen bağlantı kurabilirsiniz. Andoroid ve iOS cihazlarda sorunsuz kullanılabilen kulaklık, Bluetooth 5.2 ile aptX(TM) Adaptive teknolojisiyle tasarlanmıştır.

Multipoint eşleştirme yapılabilen bu kulaklıkla aynı anda iki cihazla çok rahat bağlantı sağlanabiliyor. Bağlı cihazlar arasında da problemsiz şekilde kolayca geçiş yapılabiliyor. B&O uygulaması sayesinde dinleme deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz. Gürültü engelleme ve Beosonic ekolayzır ayarlarıyla da kullanıcı müziği nasıl dinleyeceğini seçebilir.

Bluetooth kulaklık, akıllı beam-forming teknolojisiyle geliştirilmiştir. Kullanıcının sesiyle diğer sesleri birbirinden ayırıp rahat bir konuşma sağlıyor. Özellikle altı adet mikrofondan oluşması kulaklığın kullanışlılığını tam ortaya koyuyor. ANC açıkken 6 saate kadar kullanılabiliyor. ANC kapalıyken de 8 saat dinlenebiliyor. Toplam 28 saat şarj ömrü bulunuyor.

Bang & Olufsen Beaplay Ex TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık Fiyatı

Tasarım ve kalitesiyle kullanıcıların beğenisini kazanan Bang & Olufsen Beaplay Ex TWS, cam dokunuşlu yüzeye sahiptir. Hassas kontrol sisteminden oluşan kulaklık, estetik görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Uzun süre kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Özellikle sürekli kullanım için çok uygundur.

Rüzgar engelleme özelliği sayesinde rüzgarlı havalarda da kullanılabilen kulaklıkla keyifli kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz. Dış sesleri engelleyen özelliğe sahip olan Bang & Olufsen Beaplay Ex TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık fiyatı 10.999.00 TL’dir.