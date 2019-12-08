Battle Balls Royale, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil aksiyon oyunudur.

Beğenerek oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkat çeken Battle Balls Royale, telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyabileceğiniz oyunda hem reflekslerinizi sınıyor hemde eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz oyunda zamana karşı da mücadele etmeniz gerekeyor. Bu tarz aksiyon oyunları oynamayı seviyorsanız Battle Balls Royale mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Günlük ödüllerin ve kaliteli görsellerin yer aldığı Battle Balls Royale oyununu sakın kaçırmayın. Eğer bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Battle Balls Royale sizleri bekliyor.

Battle Balls Royale oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.