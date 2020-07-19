Devasa 100v100 strateji savaşlarına hazır olun. Bir ordu kur ve atıl tarzda savaşmasını izle: Çok sayıda birim ve askeri ekipman ile sonsuz eğlenceye girişin. Savaş lejyonu seni hevesli bir komutanın alt takımına hazır edecek ve unutulmaz zaferlerle sıralanırken lejyonun senin arkanda yer alacak.

Battle Legion'da savaşlar 20 saniye veya daha az sürer, ordu düzenini planlayın ve askerlerin savaşını izleyin. Kralın mücadelesindeki aşamalarla savaşarak yeni kaynaklar kazanın. Birimlerinizi daha da eğitmek için yeni kaynakları kullanın. Savaş için Kralın kuralına uymak gerekiyor!

Stratejik kontrat için mükemmel asker uyumlarını seçmeli ve düşmana üstünlük kurmalısın. Her bir ünitenin kendine özel güçlü ve belirli bir kümesi vardır ve savaşı kazanmak için akıllı olmalısın.

Battle Legion, Android cihazlar için geliştirilmiş strateji oyunudur.