2022 tarihinde çıkan ve güncel içerikler ile zenginleştirilen Battle Teams 2, ücretsiz bir FPS olarak epey dikkat çekti. Pek çok oyuncu Battle Teams 2’ye bir şans verdi ve oyunu beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de epey vardı. Fakat oyunun iyi olup olmamasından öte oyuncuların merak ettiği bir şey daha var. Battle Teams 2 Türk oyunu mu? Gelin sizler için cevaplayalım.

Battle Teams 2 Türk Yapımı mı?

Battle Teams 2 Türk oyunu mu sorusunun kısa cevabı hayır. Battle Teams 2’nin geliştiricisi ve yayıncısı olan Wizard Games; Hangzhou, Zhejiang merkezli Çinli bir firmadır. Pek çok oyuna imza atmış olan Wizard Games Ocak 2010'da kuruldu. Halka açık bir şirket olan Wizard Games Çin için önemli bir firmadır diyebiliriz.

Peki neden insanlar Battle Teams 2’yi Türk oyunu zannediyor? İşte bu güzel bir soru. Pek çok firma için Türkiye iyi bir pazar. Özellikle de ücretsiz FPS bir oyununuz varsa Türkiye’yi görmezden gelmek hiçbir firma için mantıklı olmayacaktır. Wizard Games de böyle düşünmüş olacak ki oyuna Türkçe dil desteği eklemiş.

Hatta yukarıdaki görselde görebileceğiniz üzere oyunun Steam sayfasında Çince başlık göreceksiniz. "Battle Teams 2" ismi batı pazarı için kullanılan bir ad, oyunun asıl ismi Çin alfabesi ile yazılıyor.

Bunlara ek olarak X, Instagram gibi pek çok sosyal medya platformunda Battle Teams 2’nin Türkçe resmi hesapları da bulunuyor. Yani Wizard Games Türkiye’deki oyuncularla Türkçe iletişim kuruyor ve onlara kendi ana dilinde hitap ediyor. Hal böyle olduğundan pek çok kişi Battle Teams 2’yi Türk oyunu zannedebiliyor.

Oysa ki Battle Teams 2 sadece işini iyi yapan ve Türkiye operasyonunu iyi yürüten bir başka Çinli firma. Umuyoruz ki ileride Battle Teams 2 ölçeğinde oyunlar yapabilen Türk geliştiricilerimiz de olur.

Battle Teams 2 Türk oyunu mu sorusuna cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Battle Teams 2 oynuyor musunuz? Battle Teams 2 Türk oyunu olsaydı nasıl hissederdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.