Battle Teams 2 Sistem Gereksinimleri

Çinli firma Wizard Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Battle Teams 2, 2022 yılında piyasaya sürüldü. Ücretsiz bir FPS olan Battle Teams 2, hem dünyada hem de ülkemizde ilgi ile karşılanan bir yapım. Eğer siz de bilgisayarınıza bu oyunu yüklemek istiyorsanız Battle Teams 2 sistem gereksinimlerine göz atmanızda fayda var.

Türkçe dil desteğinden ve ücretsiz sunulmasından ötürü ülkemizde de oynanan Battle Teams 2 pek çok FPS oyunundan sıyrılıp öne geçiyor. FPS severlerin muhakkak göz atmak isteyebileceği bu oyun hem PvP hem PvE oynanış sunuyor. Bilgisayarınıza bu oyunu yüklemeden önce en iyi ücretsiz FPS oyunlarından biri olan Battle Teams 2’nin sistem gereksinimlerine bakmanızı öneriyoruz.

Battle Teams 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit ya da daha yenisi

: Windows 7 64-bit ya da daha yenisi İşlemci : i3-2310M ya da eş değeri

: i3-2310M ya da eş değeri Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : GT 520M ya da eş değeri

: GT 520M ya da eş değeri DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 48 GB kullanılabilir alan

: 48 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Daha akıcı bir deneyim için oyunu bir SSD'ye yüklemenizi tavsiye ederiz.

Battle Teams 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit ya da daha yenisi

: Windows 7 64-bit ya da daha yenisi İşlemci : i7-7700K ya da eş değeri

: i7-7700K ya da eş değeri Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : GTX 1070 ya da eş değeri

: GTX 1070 ya da eş değeri DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 48 GB kullanılabilir alan

: 48 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Daha akıcı bir deneyim için oyunu bir SSD'ye yüklemenizi tavsiye ederiz.

Battle Teams 2 Kaç GB?

Battle Teams 2’yi oynayabilmek için 48 GB alana ihtiyacınız var. Günümüz çevrimiçi FPS oyunlarını göz önüne aldığımızda 48 GB’lık bir depolama alanı son derece kabul edilebilir.

Battle Teams 2’yi akıcı bir şekilde oynayabilmek için 16 GB RAM’e ve en az GTX 1070 gücünde bir ekran kartına ihtiyacınız var. Geliştirici ekip muhakkak SSD kullanılması gerektiğinin altını çizmiş. Eğer sizin de bilgisayarınız Battle Teams 2 sistem gereksinimlerini karşılıyorsa bu yapımı hemen bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Battle Teams 2 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Battle Teams 2 oynuyor musunuz? Bilgisayarınız Battle Teams 2 sistem gereksinimlerini karşılamaya yetiyor mu ? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.