Battle of Arrow, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyun olan Battle of Arrow ile dünya çapındaki oyuncularla okçuluk mücadelesi veriyorsunuz.

Okçuluk becerilerinizi konuşturabileceğiniz bir mobil oyun olan Battle of Arrow, heyecanlı mücadeleler veriyorsunuz. Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Rakiplerinizi alt etmeniz gereken oyunda mükemmel bir okçuluk deneyimi yaşıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda benzersiz yayları kullanabiliyor ve güçlü karakterleri kontrol edebiliyorsunuz. Kaliteli grafiklerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Gerçek zamanlı okçuluk savaşlarına katılabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Eğer ok atma ile ilgileniyorsanız bu oyunu mutlaka denemeniz gerektiğini söyleyebilirim.

Gelişmiş kontrol mekanizmasına sahip olan oyunda güçlü olmalısınız. Eğer aksiyon dolu bir oyun arıyosanız Battle of Arrow tam size göre. Battle of Arrow oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.