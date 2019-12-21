Farklı renklere sahip yüzlerce arıdan oluşan eşleştirme bloğunu uygun şekillerde birleştirerek puan toplamak için mücadele edeceğiniz Bee Brilliant, mobil platformda bulmaca oyunları arasında yerini alan ve ücretsiz olarak sunulan eşsiz bir oyundur.

Canlı grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, rengarenk arılardan oluşan petekleri farklı yönlere iteleyerek eşleştirmeleri tamamlamak ve seviye atlayarak yeni bölümlere ulaşmaktır. Aynı renge sahip en az 3 peteği bir araya getirerek eşleştirmeyi başarılı bir şekilde yapabilir ve puan toplayabilirsiniz.

Ayrıca onlarca peteği aynı anda buluşturarak patlatabilir ve kombo yaparak ekstra puan kazanabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eğlenceli eşleştirme bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kırmızı, sarı, pembe ve yeşil olmak üzere 4 farklı renkte arı bulunmaktadır.

Ayrıca 6 zorlu eşleştirme bölümü ve bulmaca yer almaktadır. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşacağınız Bee Brilliant ile sizde keyifli anlar geçirebilir ve stresten uzaklaşabilirsiniz.