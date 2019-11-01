BinBin uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan elektrikli scooter kiralayabilir, trafik sorunu olmadan rahat bir yolculuk yapabilirsiniz.

İstanbul’un birçok noktasında hizmet veren BinBin servisi, dilediğiniz noktadan elektrikli scooter kiralayarak trafiğe takılmadan, keyifli bir yolculuk geçirmenizi sağlıyor. Tek sürüşte 35 km yol gidebileceğiniz elektrikli scooterları kullanabileceğiniz BinBin uygulamasında, harita üzerinden size en yakın olan scooter’ları görebiliyorsunuz.

Elektrikli scooter üzerinde bulunan QR kodu tarattıktan sonra yolculuğunuza başlayabileceğiniz ve çevre dostu bir şekilde seyahat edebileceğiniz BinBin uygulamasında, yolculuğunuzu tamamladıktan sonra kullandığınız dakika kadar ödeme yapıyorsunuz. Güvenliğinize önem veren ve bu nedenle sürüşlerinizi sigortalayan BinBin uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.