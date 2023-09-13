3 Tekerlekli Elektrikli Scooter: Gotrax G Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ergonomik ve kullanımı rahat bir elektrikli scooter arıyorsanız, Gotrax G Pro incelemeniz gereken ürünlerin başında yer alıyor. 3 tekerlekli tasarımıyla kolayca denge sağlamanızı ve sürüş esnasında kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayan model şehir içi trafiğine eşsiz bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Yakıt masaraflarıyla uğraşmadan ve toplu taşımanın kalabalığına maruz kalmadan fonksiyonel bir elektrikli scooter ile gün içindeki ulaşım sorununuza çözüm getirebilirsiniz. Bunun için Gotrax G Pro’yu mutlaka incelemelisiniz. İşte, Gotrax G Pro’nun kullanışlılık vadeden özellikleri ve fiyatı!

Gotrax G Pro Özellikleri

Kendi kendine bile dengede durabilen bir scoot olarak öne çıkan Gotrax G Pro özellikle iki tekerlekli scooter’larda denge kurma sorunu yaşayan veya bu cihazları kullanmaktan korkan kişilere oldukça kullanışlı bir çözüm sunuyor.

Arka lastiklerin her ikisinde de süspansiyon olması sürüş sırasında yoldaki bozuklukları minimum seviyede hissetmenizi sağlıyor. Bu da sürüş konforunu oldukça yükseltiyor.

Normalde 300 W güce sahip olan cihaz yokuş yukarı çıkarken anlık olarak 600 W’a kadar gücünü yükseltebiliyor.

Tek şarjla 30 km gidebilen aracın şarj olma süresi 5 saat olarak belirtiliyor. Direksiyonun biraz aşağısında yer alan bir tuş ile kolayca tek hamlede katlanabiliyor.

Max. 25 km hıza ve 20 km tırmanma açısına ulaşabiliyor.

Şifreli çalıştırma özelliği sayesinde cihazın kullanımına ilişkin sınırlandırmalar yapılabiliyor. Bu özellik güvenlik açısından önem taşıyor.

Korna olarak kullanabileceğiniz bir adet zil ve ön kısımda LED panel yer alıyor.

LED gösterge paneli sayesinde sürüş sırasında ne kadar menzil kaldığını görüntüleyebiliyorsunuz.

2 tekerlekli modeller ile kıyaslandığında dönüş yapmak için çok fazla vücudunuzu eğmenize gerek kalmıyor. Ufak hareketlerle rotanızı oluşturabiliyorsunuz.

Maksimum taşıma kapasitesi 120 km olarak belirtiliyor.

3 tekerlekli Gotrax G Pro’nun diğer teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Lastik ebatı: 8.5 inç – 10 inç (içi hava dolu lastikler)

Hız sabitleyici mevcut

Elektronik fren teknolojisi

Ön frenlerde disk, arka fren elektronik

Batarya akımı 10.4 Ah, voltajı 36 V

Gotrax G Pro Fiyatı

Gotrax G Pro 3 tekerlekli scooter modelinin fiyatına baktığımızda farklı satıcılarda ufak tefek fiyat farklılıkları olduğunu görüyoruz. Ancak genel olarak cihazın bulunduğu fiyat aralığı 19.000 - 20.000 TL diyebiliriz.

Amerika menşeili bir ürün olduğu için Türkiye’de resmi distrübütör garantili cihazları tercih etmeniz gerekiyor.