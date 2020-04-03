Biters.io oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Isırganların en iyisi olmaya hazır mısın? Biters.io arenasına girin ve hayatta kalmak için başkalarını ısırın. Yeteneklerinizi geliştirip oyunun en iyisi olmak istiyorsanız bu oyun tam da size göre. Karakterini yükseltmek için oyunda elinden geleni yapmalısın. Kurabiyeleri yiyip puanını yükselterek en iyi oyuncu sen ol.

Rakiplerine karşı hummalı bir yarışın içinde olduğun oyunda aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Bu yorucu oyunda oldukça dikkatli olmalısın. Ayrıca sürprizlere de hazır olmalısın. Altın kaplamalı yumurtaların kilidini açarsan eğlenceyi doruklara çıkarabilirsin. Başkalarını yiyerek büyüdüğün oyunda ustalaşmak çok kolay. Çok iyi savunmalar yaparak ve kurabiyelerden faydalanarak oyunun galibi olabilirsiniz. Siz de oyunda kendinizi göstermek ve yeteneklerinizi kanıtlamak istiyorsanız oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.