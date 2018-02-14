Black Survival, mobilde PUBG benzeri oyunlar arasında gösteriliyor ve de oldukça popüler. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyun, PUBG mobil versiyonu çıkana kadar oynanabilir; sonrasında iPhone/iPad’inizden sileceğinize eminim. PUBG gibi oyuncuların ıssız, terk edilmiş bir yerde bir araya gelip hayatta kalma mücadelesi verdiği oyun, aksiyondan ziyade dokunmaya dayalı, yavaş ilerleyen strateji odaklı bir oyun formunda.

Anime severleri kendisine çeken online hayatta kalma oyunu Black Survival’da 10 oyuncu kimsenin yaşam sürmediği yerlerde buluşup savaşıyor. Issız ada, orman, hastaneyi de içine alan 22 yerde süren mücadeleler en fazla 20 dakikada sonlanıyor. Oyuncuların hiçbirinde silah yok. Keşfe çıkıp silah, ekipman arayışına girmeleri gerekiyor. 7 tür silah mevcut ancak gizli yerlere ulaşırsanız farklı objelerle kendinize yeni silahlar yapabiliyorsunuz.

Oyuncuların savaşmakla kaçmak arasında karar verdiği online strateji oyunu Black Survival, para harcayanın değil, strateji gücünü ortaya çıkaranın kazandığı bir oyun.