Blade of God, Yunan mitolojisine ilgi duyanların keyif alarak oynayacağı bir mobil aksiyon - macera oyunu. Prince of Persia, God of Wars yapımları gibi etkileyici dövüş mekanikleri ve bölümlerle bizleri karşılayan oyunda aralarında Dracula, Zeus’un da bulunduğu çok sayıda düşmanla karşılaşıyorsunuz.

PGSOUL Games’in iOS platformuna ücretsiz çıkardığı aksiyon rpg oyunu Blade of God, Yunan mitolojisine odaklanıyor. Yüzlerce Tanrı ve dev canavarlarla karşılaşıyorsunuz. Okyanusları elinde tutan Poseidon, vampirlerin atası Dracula, Olympia lordu Zeus ve daha nice Antik Tanrı oyunda mevcut. Bunların karşısında duracak cesarete ve savaşabilecek güce sahip karakter ise AXE. Sihirli savaş baltasıyla önüne çıkanı tanımayan karakterimiz oyunun ana karakteri diğer bir deyişle yerine geçtiğiniz, oynadığınız karakter. Karakterin tek olayı büyülü baltası değil. Hikaye boyunca Olympus Tanrılarından ve çok sayıda yaratıktan güç ve silah topluyor. Bu arada oyunda bolca kanlı, kırık kemik ve bacaklarla karşılaşacağınız sahne mevcut.

Blade of God Özellikleri: