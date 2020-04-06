Blob.io oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Blob.io çok oyunculu çevrimiçi bir oyun. Tüm düşmanlarınız gerçek birer insan. Bu yüzden oyun alanındaki en büyük virüs hücresi olmak için çeşitli stratejiler geliştirmelisin.

Oyuna küçük bir bakteri kabında virüs (blob) olarak başlıyorsunuz. Senden daha büyük oyuncuların hamlelerinden kaçınmalısın. Diğer oyuncuları avlayacak kadar büyümek için bol bol yemelisin. Bu sayede daha büyük bir damla haline gelirsin. Bu oyunda çok fazla aktif olman gerekiyor. Zaten bu sürükleyici oyunu bırakmak imkansız. Herkes bir anda çok büyük olabilir. Çok dikkatli olun saldırının nereden geleceği belli olmaz. Her bölümden sonra deneyim puanı kazanırsınız. Bu puanlar hem seviye atlamanıza hem de bazı ek yetenekler (daha büyük görünüm ve özel yetenekler ) kazanmanıza yardımcı olacaktır. Sabırlı olun ve deneyimlerinizle kendinizi geliştirin. Çok fazla efor harcayacağınız oyunda hayatta kalmak için elinizden geleni yapın. Bağımlısı olacağınız efsane bir oyuna karşınızdayız. Siz de bu eğlenceye ortak olmak isterseniz oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.