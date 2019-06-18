Günümüzde 5 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden Bouncy Basketball mobil bir spor oyunudur.

İki farklı mobil platformda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden Bouncy Basketball bünyesinde yer verdiği pixel grafikleri ile oyunculara eşsiz anlar yaşatmaya devam ediyor.

30’den fazla farklı klübün yer aldığı mobil spor oyununda oyuncular aldıkları galibiyetler ile bu klüplerin kilitlerini açabilecek ve diledikleri gibi bu klüpleri seçebilecek, kişiselleştirebilecek ve oyuncular alabilecekler.

Rekabet dolu maçlara ev sahipliği yapacak olan oyunda nefes kesen maçlarda yeteneklerimizi sergileme fırsatı elde edeceğiz. Google Play üzerinde 4.3 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapım hem Android hem de İOS platformunda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.