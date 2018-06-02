Brain Stuck, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Beyninizin farklı kısımlarını harekete geçirebileceğiniz bir oyun olma özelliği taşıyan Brain Stuck ile eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olan Brain Stuck, yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz bir oyundur. Beyninizin hem sağ hemde sol kısmını sınayabileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Matematiksel becerilerinizi sınayabileceğiniz ve beyninizi sınırlarına kadar zorlayabileceğiniz bir mobil oyun olan Brain Stuck, muazzam bir deneyim sunuyor. Ayrıca oyunda zorlu soruları tamamlıyor ve engelleri de alt ediyorsunuz. Yüksek puanlara ulaştıkça sıralamalarda üst sıralara tırmanabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Beyninizin hangi tarafını daha iyi kullandığınızı öğrenmek istiyorsanız Brain Stuck sizleri bekliyor.

Brain Stuck oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.