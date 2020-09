Braindom (iOS), App Store’da zeka oyunları testi olarak öne çıkıyor. Ne kadar dahi olduğunuzu bilmenizi ve beyin becerilerinizi geliştirmenizi sağlayacağını iddia eden Braindom, mobilde en çok indirilip oynanan zeka oyunları arasında. Beynizi test etmek için hemen Braindom’u iPhone/iPad cihazınıza ücretsiz indirin, tüm seviyeleri geçerek milyonlarca oyuncu arasından farkınızı gösterin.

Braindom, bir dizi zor zeka oyunuyla bağımlılık yaratan ve büyüleyici bir oyun. Braindom zeka oyunları testinde beyin gücünüzü artıracak birçok trivia sorusu var. Her soruda kandırılacağınızı unutmayın, normal düşünmeyin! Zeka testlerinin her biri düşünme sınırınızı zorlamak için tasarlanmış benzersiz, orijinal ve yaratıcıdır. Mantıksal düşünme, hızlı tepki verme, doğru tepki verme, hafızanızı ve yaratıcılığınızı geliştirmenize yardımcı olur. Sorular hileli bu yüzden soruları her zamanki gibi yanıtlamayın. Soruları çözmek için geleneksel düşünceyi kırmak bu oyununun en heyecan verici kısmı. Farklı oyun deneyimleri, yaratıcı düşünme ve beklenmedik çözümler sunuluyor. Aklınıza meydan okuyun!

