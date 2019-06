BTS WORLD oyunu, BTS grubunun menajeri olup interaktif içerikler sayesinde BTS ile sanal olarak etkileşim kurabildiğiniz hikaye tabanlı bir mobil simülasyon oyunu. Netmarble’ın BTS grubu hayranlarına özel hazırladığı BTS World oyunu, hem ücretsiz indirilebiliyor hem de Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Dünyaca ünlü Kore Pop müzik grubu BTS’nin menajeri olma deneyimi sunan sürükleyici bir müzik oyunu BTS World. Grubun çıkış yapmadan önceki zamanlarına gidiyorsunuz. Menajer olarak grup üyelerini bir araya getiriyor, imajlarını yapıyor, sahneye hazırlıyor, hatta onlarla birebir etkileşim kurabiliyorsunuz. Diyaloglarla ilerleyen oyunda ana hikaye dışında her birinde bir BTS üyesinin ana karakter olduğu bireysel hikayeler bulunuyor ve her üyenin kendine has özellikleri hikayeyi etkiliyor. BTS üye kartlarını toplayıp geliştirerek yeni hikayeleri oynayabiliyorsunuz.

BTS WORLD Oyunu Özellikleri: