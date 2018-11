Build it Up, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eşsiz bir deneyim sunan oyunda yükseklere tırmanmak için mücadele ediyor ve puanlar kazandıkça arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Reflekslerinizi iyi bir şekilde kullanmanız gereken oyunda en uygun zamanı kollamanız gerekiyor. El ve göz koordinasyonunuzu da bir hayli arttırabilecek olan Build it Up, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Engellerden ve tuzaklardan kaçarak ilerlemeniz gereken oyunda farklı bölümler yer alıyor. Sürükleyiciliğiyle de dikkatimizi çeken Build it Up, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda en uygun zamanda ekrana tıklamanız gerekiyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi söyleyebileceğim oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Build it Up oyununu sakın kaçırmayın.

Build it Up oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.