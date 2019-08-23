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Bullet Hell Monday Black 1.1.0 (ios)
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Bullet Hell Monday Black

1.1.0
ios
Bullet Hell Monday Black
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Eşsiz deneyim sunan bir beceri oyunu

Bullet Hell Monday Black, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil arcade oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olan Bullet Hell Monday Black, kendine has oynanışıyla dikkat çekiyor. Görsel olarak oldukça karmaşık bir atmosfere sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Zorlukların üstesinden gelerek ilerlemeniz gereken oyunda engelleri aşıyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümleriyle de dikkat çeken oyunda farklı zorluk seviyeleri bulunuyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Bullet Hell Monday Black oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.