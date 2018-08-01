Bullet Strike: Sniper Battlegrounds

Bullet Strike: Sniper PvP, multiplayer oynama seçeneği sunan keskin nişancı oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. PvE, Quest, Solo modları da içeren, silahlar için geniş özelleştirme - yükseltme seçenekleri sunan sniper oyunu, grafikleriyle de göz dolduruyor. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Mobilde platformda 1GB altı en iyi grafiklere sahip, farklı oyun modları ve kişiselleştirme seçenekleri sunan keskin nişancı (sniper) oyunu diyebilirim. Android’in ardından iOS cihazlarda indirilebilir olan oyunda dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı gerçek zamanlı kapışmanın yanı sıra yapay zekaya karşı sınırları zorluyor, görevlerde ne kadar başarılı olabileceğinizi gösteriyorsunuz. Çok oyunculu mod elbette keyifli ancak tek oyunculu modu da oynamanızı isterim. İlerleyen güncellemelerle düello ve takımlı oyun, arkadaşlarla oynama seçeneğinin de ekleneceği geliştirici tarafından paylaşılmış.

Silah ve görevlerin belli aralıklarla güncellendiği, yeni oyun modları, haritalar ve ekipmanların eklendiği başka bir sniper oyunu yok sanırım. Bullet Strike: Sniper PvP, iPhone/iPad cihazınızda ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi keskin nişancı oyunu.