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Cannon Man 1.3.1 (ios)
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Cannon Man

1.3.1
ios
Cannon Man
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika vakit geçirebileceğiniz bir mobil beceri oyunu

Cannon Man, iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu mobil oyunlardan bir tanesidir.

Zevkli zaman deneyimi sunan mobil oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirebileceğim bu oyunda havada uçuyor ve zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz ilgi çekici oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirebileceğim Cannon Man oyununda reflekslerinizi de iyi kullanmanız gerekiyor. Son derece keyifli bir deneyim sunan oyunda en uzun mesafelere kadar uçmanız gerekiyor.

Renkli ve son derece kaliteli görselleriyle de ön plana çıkan oyunda canlı renkler yer alıyor. Göz alıcı bir atmosferiyle de dikkat çeken oyunda sınırları zorluyorsunuz.

Cannon Man oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.