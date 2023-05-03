Çizgi Roman Hayranlarını Memnun Edecek En İyi Spiderman Oyunları

Son yıllarda çok güzel Spiderman oyunları oynama şansımız oldu. Spiderman oyunları bir döneme damga vurmuştu. Şimdi tekrardan Spiderman markası yükselişte. Pek çok iyi oyun bizle buluştu ve biz de kendi kendimize sorduk. En iyi Spiderman oyunu hangisi? Gelin sizler için bu soruyu cevaplayalım.

En İyi Spiderman Oyunları

Spider-Man 2: Enter Electro

Spider-Man: Web of Shadows

Spider-Man 2

The Amazing Spider-Man

Spider-Man (2000)

Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man

Spider-Man 2: Enter Electro

2001 yılında çıkan ve PlayStation 1’de oynayabildiğimiz bu oyun önceki oyunun devamı niteliğindeydi. En az ilk oyun kadar iyiydi ancak önceki oyuna çok fazla benzediği için ve ekstra çok fazla bir şey sunmadığı için bizleri 2000 yılında çıkan oyun kadar etkilemedi. İlk oyunun DLC’si gibi konumlanan Spider-Man 2: Enter Electro her ne olursa olsun iyi bir oyundu.

Spider-Man: Web of Shadows

PlayStation 3 ve Xbox 360 dönemi Spiderman oyunlarının altın çağıdır desek yanılmayız herhalde. Spider-Man: Web of Shadows bu cihazlar başta üzere pek çok platformda yer aldı. Treyarch tarafından geliştirilen bu oyun diğer Spiderman oyunlarına kıyasla biraz karanlık bir tondadır. Karanlık bir Spiderman oyunu ilginizi çekiyorsa Spider-Man: Web of Shadows’a muhakkak bir göz atın.

Spider-Man 2

Treyarch tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Spider-Man 2, o dönemde çıkan ikinci Spiderman filminin oyunu olma niteliğindedir. 2000’li yılların başında pek çok “film oyunu” gördük. Spider-Man 2 de bunlardan biri.

The Amazing Spider-Man

Bir zamanların en popüler Spiderman oyunu olan The Amazing Spider-Man, pek çok açıdan oyuncuları memnun eden bir yapımdı. Aynı adı taşıyan The Amazing Spider-Man filminin hikayesine dayanan bu yapım da film oyunları kervanına katılmış oldu.

Spider-Man (2000)

Pek çok kişinin ilk göz ağrısı olan bu oyun bizleri o dönem adeta büyülemişti. PlayStation 1’in tüm imkanlarını kullanan bu oyun adeta uçsuz bucaksız gibi gözüküyordu. Zorlu ve keyifli boss tasarımlarıyla ve en ikonik villain’lara karşı savaştığımız bu oyun pek çok açıdan en iyi Spiderman oyunlarından biriydi.

Spider-Man: Miles Morales

2018 yılında çıkan Marvel's Spider-Man’den sonra adeta bir standalone DLC kıvamında olan Miles Morales son dönemin en popüler oyunlarından biri oldu. Kusursuza yakın görüntü kalitesi çokça övüldü ancak önceki oyundan hikaye olarak birkaç sıklet zayıftı. Çoğu oyuncu Miles Morales’ın hikayesinden hoşnut olmasa da oynanış ve görsel bakımdan neredeyse eksiksiz bir oyun.

Marvel's Spider-Man

Tartışmasız en iyi Spiderman oyunu 2018’de yayınlandı. Marvel's Spider-Man bu süper kahramanı oyun dünyasında tekrar diriltti diyebiliriz. Pek çok kişi için 10/10 olan bu oyunda amaçsız bir şekilde New York sokaklarında gezinmek bile çok keyifli. Oldukça akıcı bir oynanışa, muazzam grafiklere ve ortalama üstü bir hikayeye sahip olan Marvel's Spider-Man PC’ye çıktıktan sonra ününe ün kattı.

En iyi Spiderman oyunlarını sizler için sıraladık. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu oyunlardan kaçını oynadınız? Sizin favori Spiderman oyununuz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.