En İyi Marvel Oyunları

Marvel; çizgi romanları, filmlerl dizileri ve oyuncakları ile popüler kültürün en büyük temsilcilerinden biridir. Öyle ki, Marvel’ın oyun dünyasına girmemesi mümkün değildi. Yıllar içerisinde pek çok Marvel oyunu piyasada yerini aldı. Kimisi iyiydi kimisi de kötüydü. Biz de sizler için bu yazımızda en iyi Marvel oyunlarına yer verdik. Eğer izleyecek ve okuyacak hiçbir Marvel içeriği bulamıyorsanız bu listemiz sizi mest edecek.

Mutlaka Oynamanız Gereken Marvel Oyunları

Marvel Snap

Bağımlılık yapma garantili mobil oyunlardan biri olan Marvel Snap PC’de de oynanabilen bir yapım. Son dönemde çıkmış en başarılı kart oyunudur desek yanılmayız herhalde. En popüler Marvel kahramanlarından en kenarda köşede kalmış karakterlere kadar Marvel evreninde bulunan pek çok karakterle karşılaşabildiğiniz bu oyun gerçekten çok keyifli.

The Punisher

Marvel’ın günümüzdeki çizgisinden çok uzak, unutulmuş ve eskimiş bir oyun olan The Punisher, aykırı i̇çeriğinden ötürü yasaklanan oyunlardan biridir. The Punisher, vahşet ve şiddet konusunda sınırları zorlayan bir yapımdı. Punisher karakterinin hakkını sonuna kadar veren çok iyi bir oyun olsa da pek çok kişi şiddet içeriğinden ötürü oyunu ya hiç oynayamadı ya da yasaklar dolayısıyla erişemedi.

Marvel Rivals

Sürpriz bir şekilde duyurulan Marvel Rivals Overwatch benzeri bir yapım. 6v6 PvP şekilde oynanan bu oyunda bir Marvel kahramanı seçiyorsunuz ve takımınız ile birlikte ilerleyerek karşınızdaki oyuncuları ortadan kaldırmaya uğraşıyorsunuz. 2024 yılı içerisinde oynanabilir bir sürümü yayınlanacak olan Marvel Rivals bakalım Overwatch’u tahtından edebilecek mi?

Spider-Man (2000)

PlayStation 1 ve Game Boy Color için çıkış yapmış olan Spider-Man ilk kez 2000 yılında piyasaya sürüldü. O dönemin standartlarına göre şahane bir oyun olan Spider-Man, hem oynanış mekanikleriyle hem de hikaye sunumuyla bizleri PlayStation 1’in başına kilitlemişti. Günümüzdeki pek çok popüler Örümcek Adam oyununun da temellerinin atıldığı ilk oyundur.

Marvel’s Iron Man VR

Marvel oyunlarını pek çok farklı platformda görebiliyoruz. VR’da bile. Eminiz ki Iron Man filmlerini izleyen pek çok kişi Demir Adam olma hissinin nasıl bir duygu olduğunu merak etmiştir. Eğer Meta Quest Pro, Meta Quest 2, Meta Quest 3 ya da PlayStation VR’ınız varsa Marvel’s Iron Man VR oynayarak bu hissi biraz olsun deneyimleyebilirsiniz.

Marvel's Midnight Suns

Marvel oyunları genel olarak aksiyon ve macera türünde yapımlardır ancak Marvel's Midnight Suns bunun bir istisnasıdır. Sıra tabanlı taktiksel RPG olan Marvel's Midnight Suns son derece iyi grafikli bir strateji oyunudur. Eğer Marvel oyunları arasında farklı bir tür deneyimlemek istiyorsanız bu oyuna kesinlikle bir göz atmalısınız.

LEGO Marvel Super Heroes

LEGO’larla bir Marvel oyunu mu? Evet pek çok kişi bu oyuna bayılıyor. Piyasadaki pek çok LEGO oyunu, kendi kitlesini çok memnun eden yapımlar oldu. Bunlardan biri de LEGO Marvel Super Heroes. LEGO ile Marvel evrenin buluşturan bu oyunda eğlenceli bir oynanış bizleri bekliyor. Iron Man, Spider-Man, the Hulk, Captain America, Wolverine ve pek çok farklı kahraman ile oynayabildiğimiz bu yapım orijinal bir hikayeye de sahip.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Nintendo Switch oyunlarından biri olan Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order Team Ninja tarafından geliştirildi ve 2019 yılında yayınlandı. Dört farklı karakterden oluşan bir süper kahraman takımını kontrol ettiğimiz bu oyun izometrik bakış açısına sahip bir aksiyon RPG'dir. Nintendo Switch sahiplerinin muhakkak deneyimlemek isteyeceği bir yapım olan Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order’da Thanos ve onun kötücül takımı The Black Order'a karşı mücadele veriyoruz.

Marvel - Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Hikayeli oyunları ile bildiğimiz bir firmadan, Telltale Games tarafından geliştirilen ve 2017 yılında piyasaya sürülen beş bölümlük bir macera oyunudur. Marvel - Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, hikaye odaklı bir Marvel oyunu arayanlar için ideal bir yapımdır. Çizgi roman esintili bir görsel tarz kullanan bu oyun genel olarak renkli bir tarza sahiptir.

Marvel's Spider-Man & Marvel's Spider-Man: Miles Morales & Marvel's Spider-Man 2

2018, 2020 ve 2023 yıllarında yayınlanan Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales ve Marvel's Spider-Man 2 oyunları şüphesiz en iyi Marvel oyunlarıdır. Son yıllarda çıkmış Spider-Man oyunları ile birlikte Marvel inanılmaz bir başarı elde etti. Listeye bu oyunlardan sadece birini alıp diğerlerine haksızlık etmek istemedik.

Hem görsel hem de oynanış bakımından kusursuza yakın bir oyun serisi olan Marvel's Spider-Man serisi hikaye olarak bazı oyuncuları memnun etmese de kesinlikle çok iyi oyunlardı. Eminiz ki ileride bu seriye yeni oyunlar da eklenecektir. PlayStation markasının en önemli serilerinden biri haline gelen Spider-Man oyunları Örümcek Adam seven sevmeyen herkes tarafından muhakkak oynanmalı.

Önümüzdeki yıllarda, Spider-Man oyunlarının yapımcısı olan Insomniac Games’ten daha fazla Marvel oyunları göreceğimiz de kesin. Umuyoruz ki hepsi kaliteli oyunlar olur da bu listeye yer alabilirler.

En iyi Marvel oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Marvel oyununuz hangisi? Marvel’dan ileriden nasıl oyunlar bekliyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.