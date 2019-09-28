Android ve İOS sürümleri sayesinde farklı platformlarda oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak hizmet veren Car Eats Car 2, ölümcül silahlarla donatılmış birbirinden hızlı yarış arabalarını kullanarak macera dolu yarışlara katılabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve aksiyon müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, çeşitli engellerin ve rampaların yer aldığı zorlu parkurlarda rakiplerinize karşı yarışarak bitiş çizgisine en önce ulaşmak için mücadele etmektedir. Dilediğiniz aracı ve yarış pistini seçerek nefes kesen yarışlar yapabilir ve puan toplayarak yeni arabaların kilidini açabilirsiniz. Ayrıca araçlarınızı geliştirerek farklı özellikler ekleyebilir ve daha güçlü yarış arabalarına sahip olabilirsiniz.

Oyun içerisinde testereler, baltalar, roket atarlar, alev püskürten silahlar gibi güçlü saldırı mekanizmalarıyla donatılmış onlarca araba bulunmaktadır. Ayrıca türlü engellerin ve tuzakların yer aldığı birçok yarış pisti yer almaktadır.

Milyonlarca yarış tutkunu tarafından tercih edilen ve gün geçtikçe daha fazla oyuncunun ilgisini çeken Car Eats Car 2, yarış oyunları arasında farkını ve kalitesini hissettiren benzersiz bir oyundur.