Carve it 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir mobil oyundur.

Beğenerek oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir oyun olan Carve it 3D, becerilerinizi sınayabileceğiniz türden bir oyundur. Oyunda en uygun zamanda ekrana dokunarak belirlenmiş şekilleri ortaya çıkarmak için mücadele ediyorsunuz. Boş zamanlaırnızda oynayabileceğiniz renkli atmosferi ve sürükleyici etkisiyle dikkat çeken Carve it 3D oyununda zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Carve it 3D oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gerekiyor.

Carve it 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.