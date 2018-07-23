Castle Creeps Battle, Outplay’in popüler kule savunma oyunu Castle Creeps’in devamı niteliğinde hazırlanmış. Görsel ve oynanış açısından iyileştirilen online PvP kule savunma oyununda seçilmiş kahramanlarla birlikte birlik ve kulelerinizi ayarlayıp arenaya çıkıyorsunuz. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan TD oyununu şiddetle tavsiye ediyorum.

Dinamik kule savunma, çarpışma, toplanabilir kart oyunlarının karışımı, grafiksel olarak da kalitesini gösteren bir yapım karşımızda. Outplay tarafından geliştirilen online Tower Defense oyunu Castle Creeps Battle’da kart destenizi hazırlayıp dünya genelinde oyunculara karşı teke tek arenada kapışıyorsunuz. Süre sınırlı mücadelelerde kahramanlarınız (seçilebilir 4 kahraman var), birlik ve kulelerinizi stratejik noktalara yerleştirerek hem düşman saldırılarını engellemeye, hem de düşman üssüne girmeye çalışıyorsunuz. Savaşlarda karakterleri yönetemiyorsunuz. Kart formunda birlik, kule ve kahramanlarınızı arenaya sürerek aksiyona giriyorsunuz.