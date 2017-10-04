Champions and Challengers, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınzda oynayabileceğiniz bir aksiyon ve macera oyunu olarak dikkat çekiyor. Sevimli karakterlerin yer aldığı oyunda zevkli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Ekranlarda yer alan zevkli çizgi film Adventure Time'ın resmi mobil oyunu olan Champions and Challengers, son derece zevkli kurgusu ve eğlenceli sahneleriyle ön plana çıkıyor. Çocukların zevkli vakit geçirmesi için tercih edebileceğiniz oyunda aksiyon ve macera dolu mücadeleler yer alıyor. Gerçek zamanlı dövüşlerin gerçekleştiği oyunda 70 farklı karakter yer alıyor. Mutlaka telefonlarınızda olması gereken oyunda en iyi takımı kurmanız gerekiyor. Taktiksel olarak oynayabileceğiniz oyunda işiniz de bir hayli zor. Dikkatli davranmalı ve tüm rakiplerinizi devirmelisiniz. Çocukların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Champions and Challengers, mutlaka çocuğu olan herkesin telefonunda olması gereken bir oyundur.

Champions and Challengers oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.