Güçlü Kadın Görmek İsteyenler İçin En İyi Gal Gadot Filmleri

İsrail asıllı güzel oyuncu Gal Gadot filmleri ve performansıyla bizleri adeta büyülüyor. Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Gal Gadot Wonder Woman filmi ile küresel bir fenomen haline geldi.

18 yaşında İsrail Savunma Kuvvetleri'nde iki yıl askerlik yaptıktan sonra, 2004 yılında Miss İsrail Yarışması'nı kazandı. Daha sonrasında oyunculuk kariyerine ağırlık veren güzel oyuncu 2007 yılında ilk oyunculuk deneyimini elde etti.

Günümüzde “güçlü kadın” denildiğinde akıllara gelen en popüler isimlerden biri olan Gal Gadot filmlerinde gösterdiği oyunculuk ile de göz dolduruyor. Biz de bu yazımızda sizler için en iyi Gal Gadot filmlerini sıraladık. Ünlü oyuncunun güzel bir filmini izlemek istiyorsanız bu liste çok işinize yarayacaktır.

Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Gal Gadot Filmleri

Knight and Day (2010)

Fast & Furious 6 (2013)

Criminal (2016)

Keeping Up with the Joneses (2016)

Wonder Woman (2017)

Justice League (2017)

Ralph Breaks the Internet (2018)

Knight and Day (2010)

Aksiyon ve komedi türlerinin mükemmel bir örneği olan Knight and Day, Gal Gadot ile Tom Cruise’u bir arada görebildiğimiz bir yapım. En iyi Tom Cruise filmlerinden biri olan bu yapımda aksiyona ve komediye doyacaksınız. Tom Cruise'un canlandırdığı karakter olan Roy Miller'ın eski kız arkadaşı Naomi'yi canlandıran Gal Gadot oldukça iyi bir performans göstermiş diyebiliriz.

Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Oyuncular : Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Gal Gadot

: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Gal Gadot IMDB Puanı: 6.3/10

Fast & Furious 6 (2013)

Gal Gadot’un kariyerindeki en büyük sıçramalarından biri de Fast Five ve Fast & Furious 6’da rol almasıdır. Araba yarışı ve aksiyon filmlerinin muhteşem bir kombinasyonu olan bu uzun soluklu serinin iki filminde rol almayı başaran Gal Gadot her zamanki gibi bu yapımlarda da muhteşem gözüküyor. Bir hırsız olan Gisele Yashar'ı canlandıran Gal Gadot kesinlikle rolünün hakkını veriyor.

Tür : Aksiyon, Macera, Suç

: Aksiyon, Macera, Suç Oyuncular : Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Gal Gadot

: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Gal Gadot IMDB Puanı: 7.1/10

Criminal (2016)

Gal Gadot, Fransız bir araştırmacı olan Jill Pope'u canlandırıyor. Bu yapım, hafızası silinen bir suçlu olan Jericho Stewart'ın hükümetin isteğiyle Pope'un hafızasına erişmesiyle başlayan olayları konu alıyor.

Tür : Aksiyon, Suç, Dram

: Aksiyon, Suç, Dram Oyuncular : Kevin Costner, Gary Oldman, Gal Gadot

: Kevin Costner, Gary Oldman, Gal Gadot IMDB Puanı: 6.2/10

Keeping Up with the Joneses (2016)

Criminal ile aynı yıl vizyona giren bu film Criminal’in aksine son derece komik ve eğlenceli bir filmdir. Natalie Jones isimli güzel ve gizemli bir karakteri canlandıran Gal Gadot her zaman olduğu gibi ihtişamıyla gözleri kamaştırıyor.

Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Oyuncular : Gal Gadot, Jon Hamm, Isla Fisher

: Gal Gadot, Jon Hamm, Isla Fisher IMDB Puanı: 5.9/10

Wonder Woman (2017)

Tabii ki Gal Gadot denilince akıllara gelen ilk film Wonder Woman olacaktır. DC’nin en ikonik süper kahramanlarından biri olan Wonder Woman’a canlandıran Gal Gadot, bu filmden sonra adeta Wonder Woman’ın yüzü oldu diyebiliriz. Öyle ki artık Wonder Woman denilince akıllara Gal Gadot’un yüzünden hariç başka bir yüz bile gelmiyor. Maalesef ki devam filmi ilki kadar iyi olmasa da 2017 yılında çıkan Wonder Woman kesinlikle izlenmesi gereken bir yapım.

Tür : Aksiyon, Macera, Fantastik

: Aksiyon, Macera, Fantastik Oyuncular : Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright

: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright IMDB Puanı: 7.4/10

Justice League (2017)

Tıpkı Marvel’ın inşa ettiği sinematik evren gibi DC’nin de bir sinematik evrene ihtiyacı vardı. Justice League bu evrenin inşasındaki en önemli yapı taşlarından biriydi ve kitleleri ikiye ayırmıştı. Kimilerinin çok sevdiği kimilerinin ise nefret ettiği bir yapım olan Justice League’de kesin olarak iyi olan bir şey varsa o da Gal Gadot’tu.

Tür : Aksiyon, Macera, Fantastik

: Aksiyon, Macera, Fantastik Oyuncular : Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa

: Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa IMDB Puanı: 6.2/10

Ralph Breaks the Internet (2018)

Bir animasyon filmi olan Ralph Breaks the Internet Walt Disney Animation Studios tarafından üretilmiştir. Gal Gadot bu yapımda sadece seslendirme yapıyor. Shank adlı bir karaktere hayat veren Gal Gadot oldukça iyi iş çıkarmış diyebiliriz.

Tür : Animasyon, Macera, Komedi

: Animasyon, Macera, Komedi Oyuncular : John C. Reilly, Sarah Silverman, Gal Gadot

: John C. Reilly, Sarah Silverman, Gal Gadot IMDB Puanı: 7.1/10

En iyi Gal Gadot filmleri sizler için sıraladık. Gal Gadot filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Gal Gadot filminiz hangisi? Ünlü oyuncuyu ileride hangi filmlerde görmek istersiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.