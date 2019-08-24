Cheez, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal medya uygulamasıdır.

Boş zamanlarınızda kullanabileceğiniz harika bir sosyal medya uygulaması. Birbirinden eğlenceli ve farklı videoları izleyip keyifli vakit geçirebileceğiniz Cheez uygulamasını çok seveceğinizi söyleyebilirim. Video izlemeyi ve yeni içerikleri keşfetmeyi seviyorsanız eğer mutlaka denemeniz gereken uygulamalardan bir tanesi. Dilerseniz videoları izleyebilir dilerseniz de kendiniz içerik üretebilirsiniz. Renkli görselleri ve yüksek kullanıcı deneyimi sunan Cheez uygulaması sizleri bekliyor.

Cheez uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.