X (Twitter) Sarı Tik Nedir? Nasıl Alınır?

X (eski adıyla Twitter), sarı tik özelliğini 2022 yılı içerisinde kullanıma sundu. Peki, bazı hesapların profil sayfasında görünen tik işareti ne anlama geliyor? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruları cevaplayacağız.

Mavi tik, daha önce sadece kuruluş, kurum, devlet görevlileri ve ünlülere veriliyordu. Örneğin Elon Musk veya Twitter adına açılmış hesapların hangisinin gerçek olduğu çok kolay bir şekilde öğrenilebiliyordu.

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın sosyal medya platformunu milyarlarca dolar karşılığında satın almasının ardından mavi tikler artık Twitter Blue abonelerine özel oldu. Aylık belirli bir ücret ödeyerek X Premium (eski adıyla Twitter Blue) abonesi olan kullanıcılar, artık mavi tik simgesine sahip olabiliyor.

Aboneler, mavi tikin yanı sıra tweet düzenleme, metin biçimlendirme, daha uzun tweet yazma dahil olmak üzere pek çok avantajdan yararlanabiliyor. Musk'ın sosyal medya hizmetini satın aldıktan sonra yaptığı değişiklikler sonucunda mavi tike ek olarak sarı ve gri renkli tikler de kullanılmaya başladı. Peki, X sarı simge ne demek?

X Sarı Tik Nedir?

Sarı tik, sosyal medya hesabının resmî kuruluşa ait olduğu anlamına gelir. Örneğin X'in profil sayfasında hesap isminin yanında sarı simge yer alır. Sarı işaretin üzerine dokunulduğunda bir pencere açılır.

Açılan pencerede bu hesabın X'te resmî bir kuruluş olduğundan dolayı onaylı olduğu bilgisi bulunur. Ayrıca hesabın hangi tarihten beri onaylı olduğu de yazar. Peki, X platformunda sarı tik nasıl alınır?

X Sarı Tik Nasıl Alınır?

Sarı simgenin alınabilmesi için hesabın, X'e resmî kuruluş olduğunu kanıtlaması gerekir. Elbette yalnızca bu yeterli değil. Kuruluşun sosyal medya platformuna aylık belirli bir ücret ödemesi de lazım.

Sonuç olarak popüler sosyal medya platformunda yer alan sarı işaret, tüm kullanıcılar tarafından alınamıyor. Resmî kuruluşa ait olmayan normal hesaplar, Twitter Blue hizmetine abone olarak mavi tik işaretine sahip olabiliyor.

Bu rehberde dünya genelinde yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran sosyal medya platformu X'te sarı simge nedir sorusunu yanıtladık. Ayrıca söz konusu simgeyi kimlerin alabileceğini açıkladık. Hizmette yer alan tik işaretleri ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.