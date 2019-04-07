Doğaüstü olayların gerçekleştiği şehirde macera dolu bir serüvene çıkacağınız ve karanlık gölgelerin arasında dolaşarak katillerin izini süreceğiniz Chimeras: The Signs of Prophecy, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.

Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde bulunan ve kaliteli grafikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunana bu oyunda amaç, tüm dünyayı kendi etkisi altına almak isteyen bir falcıya karşı mücadele etmek ve katillerin izini sürerek görevleri tamamlamaktır. Esrarengiz mekanlarda gerçekleşen cinayetleri incelemeli ve gizemli olayları aydınlatmalısınız. İpuçları toplayarak kayıp eşyalara ulaşabilir ve katilin yerini tespit edebilirsiniz.

Oyunda yer alan yüzlerce gizli nesneyi bularak görevleri tamamlamalı ve seviye atlamalısınız. Nesneleri bulmak için çeşitli ipuçlarına ihtiyacınız olacak. Bulmaca çözerek ipucu toplayabilir ve görevleri başarıyla tamamlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz Chimeras: The Signs of Prophecy, binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen eşsiz bir oyun olarak öne çıkıyor.