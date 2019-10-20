Çeşitli savaş aletleri ve farklı özelliklere sahip askerlerden faydalanarak kendi birliğinizi kurabileceğiniz ve aksiyon dolu savaşlara katılarak ganimet toplamak için mücadele edeceğiniz Clone Armies, 5 milyondan fazla oyuncunun beğenisini kazanan ücretsiz bir oyun olarak öne çıkmaktadır.

Basit ama kaliteli grafik tasarımı ve sürükleyici bölümleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve silahlara sahip yüzlerce askerden kurulu dev bir orduyu komuta ederek düşman kuvvetlerini etkisiz hale getirmek ve güvenli bölge oluşturmak için mücadele etmektir. Türlü engel ve tuzakların yer aldığı tehlikeli parkurlarda savaşarak olabildiğince az zayiat vermeli ve düşman askerlerinin tamamını yok etmelisiniz.

Oyun içerisinde roket atar, alev silahı, uzun namlulu tüfek, avcı tüfeği, makineli silah ve daha onlarca ölümcül savaş aleti yer almaktadır. Dilediğiniz asker ve silahı kullanarak savaşa başlayabilir ve zorlu görevlerin üstesinden gelerek seviye atlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Clone Armies, aksiyon oyunları arasında bulunan kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.