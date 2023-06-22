BattleBit Remastered Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

BattleBit Remastered sistem gereksinimleri, Battlefield oyunlarına benzeyen yapısıyla dikkat çeken oyunu oynamak isteyen oyuncular için büyük bir öneme sahiptir çünkü PC'de yer alan donanımın, gereksinimleri karşılaması gerekir. Aksi takdirde kasma ve donma gibi problemler meydana gelir.

Düşük sistem gereksinimli oyunlar arayan oyuncular için harika bir yapım olan BattleBit Remastered 15 Haziran 2023 tarihinde erken erişime açıldı. Kısa sürede çok popüler hâle gelen oyunu oynamak istiyorsanız rehberimize göz atabilir ve bu sayede BattleBit Remastered'ı PC kaldırır mı sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz.

BattleBit Remastered Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (x64) / Windows 11 (x64)

İşlemci: Intel Core i5-2310

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: Geforce GTS 450 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Battlefield benzeri oyunlar arasında yer alan BattleBit Remastered'ı düşük marlarda oynamak için en az Intel Core i5-2310 işlemcisi ve en az Geforce GTS 450 ekran kartı gerekiyor. İşletim sistemi tarafında ise 64 bit Windows 10 veya Windows 11'e ihtiyaç duyuluyor.

BattleBit Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (x64) / Windows 11 (x64)

İşlemci: 4. nesil Intel Core i5 veya daha iyisi

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Geforce GTX 600 serisi veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

BattleBit Remastered oyununu yüksek ayarlarda oynayabilmek için en az 4. nesil Intel Core i5 işlemcisi gerekiyor. Oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan oyunda en az Geforce GTX 600 serisi ekran kartı isteniyor.

BattleBit Remastered Kaç GB Yer Kaplıyor?

BattleBit Remastered yalnızca 2 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla çok oyunculu FPS oyunu, depolama alanında çok fazla boş alan olmayan bilgisayarlar için harika bir yapımdır.

BattleBit Remastered Kaç GB RAM İstiyor?

Piyasaya sürüldüğü haftada Steam'de en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında yer almayı başaran BattleBit Remastered minimum ayarlarda en az 6 GB, önerilen ayarlarda ise en az 8 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor.

BattleBit Remastered Nasıl Bir Oyun?

Yıkılabilir çevre özelliğine sahip olan BattleBit Remastered, çok oyunculu savaş oyunudur. Popüler yapımda Tank ve helikopter dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanılabiliyor. Oyunda ayrıca saldırı, mühendis, destek ve keşif olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor.

Başarılı şekilde tasarlanmış 19'u aşkın haritaya ev sahipliği yapan oyun dinamik gündüz ve gece oynanışına sahip. Her sunucuda en fazla 254 oyuncuyu destekleyen yapımda çeşitli silahlar yer alıyor. Silahları özelleştirme imkânı da mevcut.

BattleBit Remastered Ücretsiz mi?

Hayır, BattleBit Remastered'ı oynamak için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Oyun şu anda Steam'de 180 TL fiyat etiketine sahip ancak fiyat zaman içerisinde değişebilir.