Color Snake, klasik yılan oyunundan çok daha keyifli oynanış sunuyor. Ketchapp tarafından hazırlanan yeni nesil yılan oyununda renkler önem arz ediyor. Tepe kamera bakış açısından oynanış sunan Color Snake, vaktin geçmek bilmediği durumlarda açıp oynamalık, süper eğlenceli bir yapım. iOS tarafında da ücretsiz ve boyutu oldukça küçük. Hem de internetsiz oynanabiliyor.

Nokia telefonlarda tanıştığımız, seneler geçmesine rağmen hala aynı keyifte oynadığımız yılan oyununa Ketchapp yorumu. Siyah arka planlı basit görsellerden oluşan yeni yılan oyununda puan toplamak için geometrik şekillere çarpmanız gerekiyor. Ancak dikkat etmeniz gereken bir husus var: Sadece renginizle uyuşan engellerin içinden geçebiliyorsunuz. Diğer renkte engellere en ufak dokunuşunuzda oyun sonlanıyor. Tek can hakkınız var. Unutmadan, oyunun bir sonu yok, ekstra modlar yok, kimseyle de yarışmıyorsunuz.