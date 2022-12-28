Programlama Bilmeden Mobil Uygulama Yapımı

Son 10 yılda oldukça popülerleşen yazılım dünyası geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır. Birbirinden ilginç birçok uygulamada bu süre zarfında ortaya çıkmış durumda. Herkes mobil oyun veya uygulama yapmak istiyor ancak bazen uygulama yapmak için yazılım öğrenmek cidden bazıları için çok zor olabiliyor. Bu nedenle yazılım bilmeden uygulama yapmak mümkün mü diye sormak dalar bizde sizler için programlama bilmeden uygulama nasıl yapılır? Adım adım anlatıyoruz.

Programlama (Yazılım) Bilmeden Uygulama Yapma

Wix kullanmak

Wordpress kullanmak

Programlama bilmeden uygulama yapma platformlarını kullanmak

Yapay zekaya kod yazdırmak

Wix Kullanmak

Eğer bir web siteniz varsa veya daha önce web sitesi yapmak istiyorseniz. Karşınıza Wix ya da Wordpress çıkmıştır. Bu uygulamalar sadece websitesi yapmakla kalmıyor aynı zamanda mobil uygulamanızda geliştirmeye yardımcı oluyor. Peki bu nasıl oluyor? Wix ile web sitenizi yaptıktan sonra uygulamaya dökebileceğiniz biliyor muydunuz? Üstelik üç dört adımda Wix ile programlama bilmeden uygulama yapabilirsiniz.

Wordpress Kullanmak

Herkesin bildiği üzere Wordpress'te binlerce eklenti mevcut. Bu eklentiler arasında uygulama eklentileri de bulunmakta ve sitenizi oluşturduktan sonra uygulamanızın nasıl olacağına dair bazı adımları girdikten ve uygulamanızın tasarım oluşturduktan sonra kod yazmadan uygulama yapmayı başarabilirsiniz.

Programlama Bilmeden Uygulama Yapma Platformları

Bu konuda birçok platform bulunmakta bu platformlar arasında yazılım bilmeden uygulama yapma platformları da bulunuyor AppyPie, Kodular, Goodbarber gibi platformları kullanarak yazılım bilmeden uygulama yapabilirsiniz. Bu sayede yaptığınız uygulamaları iOS ve Android platformlarında yayınlayarak para kazanabilirsiniz.

Yapay zekaya Kod Yazdırmak

Eğer algoritma nedir veya sistem analizi nedir? Gibi kavramları biliyorsanız ve bir uygulama için gerekli olan yazılım dillerini araçlarını biliyorsanız yapay zekaya kod yazdırarak kendi mobil uygulamanızı yaptırabilirsiniz.

Online bir şekilde kod bilmeden mobil oyun yapmayı yapay zekaya yaptırabilir ve basit algoritma mantığı ile kendi uygulamalarınızı ortaya koyabilirsiniz. Son günlerde popüler olan CHATGBT nedir, nasıl kullanılır? Adlı yazımıza göz atarak yapay zekaya nasıl kod yazdıracağınızı öğrenebilirsiniz.

Yapay zekaya kod yazdırmak istiyorsanız CHATGBT'yi açabilir ve açtıktan sonra yapacağınız uygulamayı adım adım yapay zekaya anlatarak mobil uygulamanızın örnek kodlarını çıktı olarak alabilirsiniz. Örneğin python ile yılan oyunu yapımı kodunu CHATGBT üzerinden yazdırarak yazılım editörlerin de çalıştırabilir ve kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

Yazılım Bilmeden Oyun Yapmak Mümkün mü?

Yazılım bilmeden oyun yapmak mümkündür. Ancak yazılım bilmeden oyun yapabileceğiniz belirli bir sınır vardır. Mesela yazılım bilmeden yapay zekaya yılan oyununu yazdırabilirsiniz veya yazılım bilmeden Unity gibi en iyi oyun yapma programlarını kullanarak sürükle bırak şeklinde oyunlar gerçekleştirebilirsiniz. Fakat yazılım bilmeden bir Battlefield oyunu yapamazsınız.

Bu içeriğimizde yazılım bilmeden uygulama yapmak nasıl olur? Sizler için adım adım anlatmış olduk. Peki sizler programlama bilmeden uygulama yapmanın mümkün olduğunu düşünüyor musunuz, sizce bir gün bu tür araçlar yazılımcıların önünü keser mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.